◆第９３回日本ダービー・Ｇ１（５月３１日、東京競馬場・芝２４００メートル）競馬の祭典、第９３回日本ダービー・Ｇ１（３１日、東京）に、右鎖骨骨折から復帰する岩田康誠騎手（５２）＝栗東・フリー＝が、騎手時代にダービー３勝の福永祐一調教師（４９）＝栗東＝の管理するアスクエジンバラと挑む。コラム「熱血！！競馬道」特別版で、自身２度目の頂点を狙う思いを熱くつづった。いよいよ、アスクエジンバラと挑む日本ダ