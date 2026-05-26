スポーツ報知評論家の金村義明氏が２５日、ＭＢＳラジオ「金村義明のええかげんにせぇ〜！」に出演。ここまで５試合全てでヒットを放ち、打率４割９厘、１本塁打、５打点の成績を残している阪神・立石正広内野手のすごさを語った。ドラフト１位が快音を響かせると、ベンチが盛り上がることに触れ「チームメートが大騒ぎしているぐらい。人間的にも好かれているんやろうな」と人柄も含めた存在感に太鼓判を押した。金村氏は今年