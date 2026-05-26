ノルディックスキー・ジャンプ女子で、２月のミラノ・コルティナ五輪混合団体で銅メダルを獲得した高梨沙羅のテレビ出演が発表された。２６日に放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜・午後８時）にゲスト出演し、ＭＣのタレント・明石家さんまと初対面。「住まいのトラブル１１０番」をテーマにトークを繰り広げる。高梨が「８歳から（ジャンプを）始めて、２１年くらいです」と言うと、さんまは“ジャンプ”に