俳優の松下由樹が、町田啓太が主演を務める日本テレビ系土曜ドラマ『タツキ先生は甘すぎる！』（毎週土曜後9：00）第8話にゲスト出演することが発表された。松下は、町田演じる浮田タツキの母親を演じる。【場面写真】ドラマ初出演！MON7Aが『ユナカイ』OB役で登場本作は、学校に行けない子どもたちが安心して過ごせるフリースクール『ユカナイ』を舞台にしたヒューマンドラマ。教室長・タツキは「楽しいことだけ、やろう！