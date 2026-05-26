巨人との3連戦で打率5割の乱れ打ち。立石はインパクト十分の活躍を見せた(C)産経新聞社3球団が競合した“黄金ルーキー”は、やはり並ではなかった。昨秋に阪神からドラフト1位指名を受けた立石正広だ。「いやはや、これが大型ルーキーの実力か」――。熱心な虎党たちですら唸るほどの打力を、22歳のスラッガーは披露し続けている。【動画】この打撃を見よ！立石が放った圧巻のプロ初アーチ右脚の肉離れで出遅れ、開幕から2軍で