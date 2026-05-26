指名手配された大山賢二容疑者（兵庫県警提供）兵庫県たつの市の住宅で住人の田中澄恵さん（74）と次女千尋さん（52）が殺害された事件で、県警が殺人容疑で指名手配した住所、職業不詳大山賢二容疑者（42）について、公共交通機関と徒歩で逃走したとみていることが26日、捜査関係者への取材で分かった。2人の遺体が見つかってから1週間。容疑者は約10年前まで隣家に住んでいたが行方は分かっておらず、具体的なトラブルなど事