ＦＡ移籍で加入した則本が２６日のソフトバンク戦で交流戦の“開幕投手”を務める。則本は昨年まで在籍した楽天で交流戦通算４８登板１８勝１０敗８セーブ３ホールド。ソフトバンク戦で勝利投手になり、１９勝目を挙げると、交流戦の勝利数で館山昌平（ヤ）に並んで１０位の勝利数となる。また、交流戦では５完封勝利。年・月・日相手回安１４・５・２２Ｄ９２２８巨９３６・９Ｄ