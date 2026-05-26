茂木敏充外相、ルビオ米国務長官（ゲッティ＝共同）【ニューデリー共同】日米豪印4カ国は26日、協力枠組み「クアッド」の外相会合をインドの首都ニューデリーで開く。重要鉱物の供給網の多様化で新たな協力を盛り込んだ成果文書を発表する方向で調整。昨年1月の第2次トランプ米政権発足も背景に途絶えている首脳会合再開や、中東情勢に関する議論で一致点を見いだせるかどうかも焦点となる。昨年7月にワシントンで開かれた前回