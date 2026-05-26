巨人・則本昂大投手（３５）が交流戦開幕となる２６日のソフトバンク戦（東京Ｄ）に先発する。チームの連敗阻止、移籍後初勝利を懸けて２５日はＧ球場で調整。今月は先制すれば８戦全勝となっているだけに「点数が入るまでまず辛抱していけたらなと。（カード頭で）相手もいい投手が来る。そこは我慢比べ」と粘りの投球を誓った。昨季までパ・リーグの楽天で通算１２０勝、４８セーブを積み上げた右腕。同一リーグでの独り勝ち