◆米大リーグドジャース―ロッキーズ（２５日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャースは２５日（２６日）、「キケ」ことエンリケ・ヘルナンデス内野手（３４）を出場選手登録し、代わりにサンティアゴ・エスピナル内野手（３１）をＤＦＡ（事実上の戦力外）にしたことを発表した。キケは昨季終了後に左肘手術を受け、今季は出遅れていた。入れ替えではキム・ヘソン（金慧成）内野手（２７）がマイ