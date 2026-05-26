近年、北朝鮮国内に中古車が大量流入したことで、自動車整備業が活況を呈していることが分かった。車両の老朽化による故障が相次ぎ、整備や部品販売を中心とした関連市場が急速に拡大しているという。平安北道の消息筋は19日、デイリーNKに対し、「新義州市の貿易関連機関を中心に車両部品の輸入が着実に増えている」とし、「タイヤや油圧式ピストン、リング（エンジンのピストンリング）など、自動車修理に必要な部品取引が以前よ