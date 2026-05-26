北九州市戸畑区で25日夜、道路を歩いて横断していた78歳の女性が車にはねられ、搬送先の病院で死亡しました。25日午後8時ごろ、北九州市戸畑区牧山新町の道路で横断していた女性が走ってきた軽乗用車にはねられました。はねられた女性は近くに住む井樋春代さん（78）で、搬送先の病院で死亡が確認されました。車を運転していた50代の男性にケガはありませんでした。警察が事故の状況を調べています。