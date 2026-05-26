整形前の自分の顔とそっくり！ブスのくせにゴスロリ着ててイタイ【漫画】本編を読む美人になりたくて整形した朋美。美しい容姿で大学生活を謳歌していたある日、整形前の自分にそっくりな女の子と出会い、ありのままの姿で自分らしく生きる彼女を見て、なぜ自分は彼女のように生きられなかったのかと思い悩む。白梅僚人(@eiichi_manga)さんの漫画『同じ顔の女』は、ありのままの容姿も整形も両方認める展開が反響を呼んでいる。あ