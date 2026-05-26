「日本で一番売れているクルマ」がまもなくマイナーチェンジへ!?2025年に「日本で一番売れているクルマ」の栄冠を手にしたのがホンダの軽スーパーハイトワゴン「N-BOX」です。20万1354台もの販売台数を記録したN-BOXは、軽自動車部門では4年連続、登録車をふくめても4年連続での首位獲得となります。【動画】超カッコイイ！ これがホンダ「N-BOX」です！ 動画で見る！2011年に初代が登場したN-BOXですが、現在販売されている