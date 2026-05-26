シーズとゲレーロJr.が試合中に交代ブルージェイズの岡本和真内野手は24日（日本時間25日）に本拠地で行われたパイレーツ戦に出場し、4打数1安打だった。試合は1-4で敗れたが、この試合でわずか15分の間にディラン・シーズ投手とブラディミール・ゲレーロJr.内野手が立て続けに負傷交代。投打の柱を失う悪夢のような展開に、ファンから「本当に痛すぎる」「今日いったい何が起きてるんだ」と悲鳴が上がっている。悪夢の始まり