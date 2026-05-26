球団発表ドジャースは25日（日本時間26日）、エンリケ・ヘルナンデス内野手の復帰にともない、サンティアゴ・エスピナル内野手を40人枠から外すDFA（事実上の戦力外）とした。エスピナルは今季マイナーで春季キャンプに参加。オープン戦でアピールし、E・ヘルナンデスやエドマンの出遅れもあって開幕メジャーを勝ち取った。一塁、二塁、三塁を守ってチームを支えた。ここまで26試合で打率.220、1本塁打4打点の成績だった。24