「昨日ホテルでの食事の席でスタッフのテーブルを見たら、レジェンドしかおらん。緊張するもん。僕が子どもの頃に憧れていた人たちしかいないし」そう告白してくれたのが、菅原由勢だ。アシスタントコーチ陣──名波浩、齊藤俊秀、中村俊輔、前田遼一、長谷部誠の顔ぶれを見て、興奮を隠せなかったそうだ。中村俊輔については「一方的に応援していた」だけで、ここまで接点はなかったという。その分、今回、“コーチと選手”の