2026年5月25日、札幌市東区でプレハブ小屋が燃える火事がありました。けが人はいません。火事があったのは、札幌市東区東雁来8条1丁目の自動車販売店にある平屋建てのプレハブ小屋です。25日午後7時半ごろ、付近の住民から「平屋建て倉庫から煙。焦げ臭い臭いがする」と消防に通報がありました。警察によりますと、火はおよそ2時間半後に消し止められ、けが人はいなかったということです。警察が出火原因を調べています