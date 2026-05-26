◇ア・リーグホワイトソックス3―1ツインズ（2026年5月25日シカゴ）ホワイトソックスは25日（日本時間26日）、本拠地でのツインズ戦に3−1で勝利。貯金を2戦ぶりに再び1とした。快勝に貢献したのが村上宗隆内野手（26）とこの日、メジャー初昇格で初スタメンをつかんだ西田陸浮外野手（25）の「日本人コンビ」だった。村上が初回にリーグ単独トップとなる右越え同点18号ソロをマークすると、西田が直後の1−1の2回守備