【データ展望特別編】26日から「日本生命セ・パ交流戦」が開幕。普段はないパの投手による打席も見どころになるが、来季からはセもDH制を導入。二刀流の活躍が狙える最後の交流戦で投手がどんな打撃を見せるか――。活躍を期待しつつ、過去の記録を振り返ってみる。（記録課・志賀喜幸）交流戦での投手の通算安打数を見ると、投手登録だった大谷翔平（日）の30安打が最多となるが、投手として出場した試合に放った安打はわ