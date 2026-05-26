女性初の暴力団組員という異例の過去をもつ、西村まこ（59歳）。かつて、関東最大の指定暴力団「住吉会」系に所属し、薬物の売買や懲役を経験した彼女は、今、過去の過ちを悔い改め、NPO法人「五仁會」の岐阜支局長として元受刑者の更生支援に奔走している。 大反響を呼んだドキュメンタリーシリーズの第3弾となる「追跡スペシャル『女ヤクザ』母なる懺悔録Ⅲ～言葉、そして家族～」。本作では、彼