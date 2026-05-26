【平成の怪物が行く 松坂大輔の探求】元西武で本紙評論家の松坂大輔氏（45）による月1回のコラム「松坂大輔の探球」5月編。プロ野球は26日に交流戦が開幕。「打撃好き」で知られた松坂氏は06年に甲子園での阪神戦で本塁打を打つなどバットでも活躍した。「打者・松坂」として交流戦の思い出を振り返った。今年もこの季節が来ましたね。自分が交流戦で本塁打を打ったのは06年6月9日の甲子園での阪神戦。プロの世界でも一度は本