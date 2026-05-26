大阪・道頓堀の「大阪松竹座」大阪・道頓堀の大阪松竹座で26日、閉館前の最後の公演「御名残五月大歌舞伎」が千秋楽を迎えた。103年の歴史に幕を閉じ、松竹は今後、建物の解体工事に着手する方針。文化芸能の発信拠点となる新たな建物の建設を目指すが、跡地利用の先行きはいまだ不透明だ。道頓堀は約400年の歴史を持つ芝居町だが、「道頓堀五座」と呼ばれた伝統ある劇場はこれまでに閉館。大阪松竹座は五座の流れをくんだ「最