くりぃむしちゅーの2人が全力かつ大マジメに“バカバカしい笑い”を純度100パーセントで届けるバラエティ『くりぃむナンタラ』。6月11日（木）には、これまで4回行われてきた名物企画「新日本プロレスクイズ！間違えたらファン即引退SP」を後楽園ホールで開催。さらに、「TELASA（テラサ）」にて独占生中継することが決定している。5月25日（月）の放送では、このイベントの出場権をかけた選抜予選会が行われ、ウルフアロン、松井