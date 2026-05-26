開催：2026.5.26 会場：ギャランティードレート・フィールド 結果：[Wソックス] 3 - 1 [ツインズ] MLBの試合が26日に行われ、ギャランティードレート・フィールドでWソックスとツインズが対戦した。 Wソックスの先発投手はアンソニー・ケイ、対するツインズの先発投手はゼビー・マシューズで試合は開始した。 1回表、2番 ブルックス・リー 3球目を打ってレフト