ヤクルト・山野が都内で行われた交流戦前日会見に出席した。両リーグ単独トップの6勝の左腕は「プロ野球の中心に今いられていることを凄い実感してますしうれしい」と笑顔。29日の楽天戦の先発が濃厚で「交流戦でもしっかり結果は残したい」と闘志を燃やした。26日の西武戦に先発する松本健は神宮外苑でランニングなどで調整。「勢いづけられるような投球はしたい」と意気込んだ。