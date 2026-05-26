米男子ゴルフ全米オープン日本地区最終予選が滋賀・日野GC（パー70）36ホールで争われ、大岩龍一（28＝フリー）、大西魁斗（27＝フリー）、佐藤大平（32＝クリヤマホールディングス）が本戦（6月18日開幕、米ニューヨーク州）の出場権を獲得した。3人ともメジャー初出場。大岩は12アンダーで1位、大西は11アンダーで2位通過。佐藤は10アンダーで並んだ河本力（26＝大和証券）とのプレーオフを制した。米下部ツアーを主戦場とす