「日本生命セ・パ交流戦」の開幕前記者会見が25日、都内のホテルで行われた。西武・渡部や巨人のドラフト2位右腕・田和ら6選手が出席した。昨年は負傷離脱していたため、2年目で自身初の交流戦となる渡部は「交流戦優勝とか勝ちを収めることでリーグ優勝にも大きく近づけるので本当に大事」と球団初の優勝を狙う。球団初の交流戦MVPについても「獲りたいです」と意欲を示した。田和は、早実（東京）の先輩である日本ハム・清