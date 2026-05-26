巨人の則本が26日のソフトバンクとの交流戦初戦に先発する。川崎市のジャイアンツ球場で調整を終えると、移籍後初勝利へ向け「変わりなく、自分のできることをやりたい」と意気込んだ。ソフトバンクは楽天時代の1年目の13年に開幕投手としてプロ初登板した相手。「やっぱり強者ってイメージ。でも今年は今年なんで」と、中12日での登板を見据えた。