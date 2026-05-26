楽天・荘司が、パ・リーグの投手が打席に立つ最後の交流戦で「本塁打宣言」だ。26日に開幕戦の中日戦に先発する右腕は、本拠地で調整し「野球はホームランですから。最後なのでプロの舞台で打てたら。ホームラン打ちます！」と高らかに宣言した。舞台は敵地・バンテリンドーム。今季からテラス席「ホームランウイング」が設置され、両翼が狭くなり本塁打が出やすくなった。「芯に当たればいくと思う」との自信の言葉には、もち