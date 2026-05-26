大相撲夏場所で史上3番目の長期ブランクを経て25場所ぶり2度目の優勝を飾った小結・若隆景（31＝荒汐部屋）が千秋楽から一夜明けた25日、東京・両国国技館で会見した。4場所ぶりに三役に復帰した場所で12勝を挙げ、今後の大関昇進に向け、強い決意をにじませた。4場所ぶりに三役に復帰した夏場所で12勝を挙げ、大関昇進への起点をつくった。若隆景は「大関という一つの目標に向かって、これからが大事だと思っている」と今後を