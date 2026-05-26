■クオンタムＳ 156円(+50円、+47.2％) ストップ高 クオンタムソリューションズ [東証Ｓ]がストップ高。前週末22日の取引終了後に、AIインフラストラクチャ（AIDC）事業を27年2月期から本格的に推進していくと発表しており、これを好感した買いが流入した。GPU設備、データセンター利用、運営体制及び資金調達などについては、外部資金及び戦略パートナーの活用を前提として検討を進めて