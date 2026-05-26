交流戦もスタイルは変えない。ヤクルト・池山監督はパ・リーグ首位の西武との戦いを前に「その試合その試合でどう戦うか、どう粘って戦っていくかっていうのは変わりない」と強調した。開幕前の下馬評を覆し、首位・阪神を0・5ゲーム差で追う2位につけるが「今まで調子良かったとか、悪かったとかはもう関係なくなってくる」。昨季は5勝12敗1分けで最下位に沈んだだけに「大きな負け越しはできない」と見据える。「力強い真