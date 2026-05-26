日本相撲協会の諮問機関、横綱審議委員会（横審）は25日、両国国技館で定例の会合を開いた。八角理事長（元横綱・北勝海）は2横綱2大関が休場した事態について「大変申し訳ございません」と陳謝。大島理森委員長（元衆院議長）は両横綱に対し「体づくりをすることも横綱の責任だろうと思う」と述べた。休場が増えた要因として大島委員長は年4度の巡業など過密日程を指摘しながら「なぜ休場が多かったのかを分析して、制度も含