北海道新幹線の札幌延伸に関する期成会の総会が開かれました。新幹線の工事を巡って浮上した談合の疑いについて、「影響を最小限にする」ことなどを決議しました。（鈴木知事）「北海道新幹線の建設工事に関して、入札談合の疑いがあることが大きく報道され、こうした問題が事実であれば大変残念であります」新幹線の札幌延伸に関する道や経済界などでつくる「期成会」の総会です。新幹線の工事を巡っては、公正取引委員会が、談合