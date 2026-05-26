本紙評論家の二所ノ関親方（元横綱・稀勢の里）が今場所を総括した。主役を張るべき強者が次々と休んで、一体どうなることかと思いましたが、最後は優勝経験のある役力士による決定戦。12勝の優勝で何とか格好はつきました。優勝した若隆景の安定感、強さが目立ちました。千秋楽の決定戦はいろんなことができる霧島に対し、これで行くと腹をくくった。迷うことなく右をのぞかせて左おっつけ。自分がやるべきことはこれだと決