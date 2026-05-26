IBF世界フライ級王者・矢吹のV2戦などが組まれた愛知大会について、プロモーターを務める元世界3階級制覇王者の亀田興毅氏が25日、都内で会見し、来月6日の世界戦興行を予定通り開催すると発表した。共同で運営してきた「LUSH」社が資金繰り悪化のためボクシング興行から撤退し、開催が危ぶまれていた。この日、サイバーエージェント社の支援を受けることを明かした亀田氏は言葉を詰まらせながら「感謝し切れない。当日は最高