2026年7月スタートの日本テレビ系新水曜ドラマ（毎週水曜よる10時放送）が、「ファーストクライ 母子救命救急班」に決定！主演は、「大病院占拠」をはじめとする「占拠」シリーズや、「タツキ先生は甘すぎる！」等で多彩な魅力を放っている比嘉愛未。本作が日本テレビ系GP帯ドラマ初主演となる。本作の舞台は日本屈指のセレブ病院。そこで秘密裏に結成された母子救命救急班が、行き場を失った妊婦と“新たな命”を守り抜くために奮