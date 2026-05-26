森保ジャパンに“麻也の1ミリ”が注入される――。来月11日開幕のW杯北中米大会に臨む日本代表が25日、千葉市内で合宿を開始した。初日は一部の欧州組を除く13選手が参加し、31日の壮行試合アイスランド戦限定で電撃復帰したDF吉田麻也（37）も合流した。百戦錬磨の前主将が「1ミリでも」優勝に近づけるべく、経験を伝えていく。最高の景色へと続く旅路が、本格的に幕を開けた。大勢のファンに見守られた合宿初日。DF吉田はMF