DeNA・松尾が交流戦での逆襲を誓った。借金2の4位でパ・リーグとの戦いに突入するが「勢いをつけて上がっていければ。チームに貢献したい」と誓う。昨季の交流戦は先発10試合のうち捕手で起用されたのは6試合だった。正捕手だった山本祐がトレード移籍したソフトバンクとは4カード目で対戦する。山本祐との初対決に向け「闘志むき出しで絶対に勝ちたい。本当にバッティングが良いので打たせないように」と力を込めた。