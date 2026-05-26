ドイツ1部で2季連続全34試合に先発出場した疲れを感じさせることなく、初日から俊敏な動きを披露した。ボランチ陣は遠藤が状態に不安を残すだけに「自分が出たらしっかりやれるという準備は常にやっておかないといけない」とフル稼働も覚悟。初の夢舞台へ「最後の最後まで成長にフォーカスしたい。難しい試合は絶対にあると思う。いろんな想定をして、できることはやっていきたい」と視線を上げた。