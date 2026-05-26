巨人は25日、ドミニカ共和国出身の育成選手、フリアン・ティマ外野手（21）と支配下契約を結んだと発表した。背番号は50。ドミニカ共和国で行われたトライアウトを経て21年に16歳で入団した右の大砲は、都内の球団事務所で会見し、日本語で「これから1軍で頑張ります」と意気込んだ。日本野球になじむための教育プログラムの下で技術を磨き、入団時は80キロ台だった体重も現在は111キロと大きく成長。今季はファーム・リーグで