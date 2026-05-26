菅原は中村俊輔コーチから多くを吸収する。この日が初指導となったレジェンドに「見るだけでアイドル。そんな簡単に話しかけられない」とおどけつつ「キックは世界歴代でもトップ10に入ると思うのでアドバイスをもらいたい。俊輔さんなりの視点でサッカーを考えていると思うので、頼りにさせていただきたい」と目を輝かせた。代表復帰したDF吉田は名古屋のアカデミー時代から憧れてきた大先輩で「練習に入るだけでも、麻也さ