競馬の祭典「第93回日本ダービー」（31日、東京）まであと5日に迫った。歴代最多6勝を挙げる武豊（57）はゴーイントゥスカイとのコンビで16年連続、37回目の騎乗に向かう。勝てばダービーの最年長勝利記録を更新。青葉賞の勝ち馬はダービーを勝てない。そんなジンクスを破って、新伝説を打ち立てる。今年のダービーも武豊の元気な姿が見られる。16年連続、37度目の騎乗。青葉賞の勝ち馬ゴーイントゥスカイとコンビを組む。「ダ