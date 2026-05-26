武豊は25日、東京都の銀座三越で開催中（6月15日まで）の特別展「武豊デビュー40年〜前人未到の記録〜」のトークショーに出席した。24日のオークスは今村聖奈がジュウリョクピエロでG1初優勝。「彼女のお父さんは（弟の）幸四郎の同期でかなりの後輩ですからね。その娘さん。嫌になっちゃいますよ（笑い）。もちろん自分が負けたのは悔しいけど、彼女が勝ったのはうれしかった。彼女自身、頑張っていましたからね。実力がある