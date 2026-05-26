競馬の第87回オークスで、今村聖奈（22）がジュウリョクピエロでJRA所属女性騎手として初めてG1制覇してから一夜明けた25日、馬名の由来となった伊坂幸太郎さんの小説「重力ピエロ」の売り上げが爆増した。出版元の新潮社営業部・河井嘉史さん（46）によると、同小説の先月の売り上げは約700冊だったが、25日だけで5000冊を超える注文が入ったという。「5000冊は午後6時までの数字。仕事終わりに書店に寄る人もいるので、もっ