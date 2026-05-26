世界保健機関（WHO）のテドロス事務局長＝4月、ジュネーブ（ロイター＝共同）【ジュネーブ共同】世界保健機関（WHO）のテドロス事務局長は25日、アフリカ・コンゴ（旧ザイール）東部で発生したエボラ出血熱を巡り「現時点では流行の拡大速度がわれわれの対応を上回っている」と述べ、急速な拡大に危機感を示した。アフリカ連合（AU）疾病対策センター（CDC）とのオンライン会合で演説した。テドロス氏は、WHOはコンゴでの支援