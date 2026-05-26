【見たこともない景色（2）】割れた腹筋、隆起する上腕二頭筋、細かく発達した前腕筋群。馬乗りとして隙なく鍛え上げられた房野助手の体は若く、とても47歳に見えない。柔らかい鋼のようだ。全てはロブチェンに出合うために用意された体。今ならそう確信できる。その房野助手が愛馬をこう例えた。「この馬は“超合金クロビカリ”ですよ。実写版をやるときはオファーが来ると思います（笑い）。ほぼ“ビスケット・オリバ”みた