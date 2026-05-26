◇鈴木康弘氏「達眼」馬体診断ロブチェン山の頂に2冠タイトルが見えた。鈴木康弘元調教師（82）がG1有力候補の立ち姿を診断する「達眼」。今週はダービースペシャルとして出走全馬を5つのチェック項目（各20点満点）で採点、皐月賞馬ロブチェンをトップ評価した。達眼が捉えたのはキ甲の成長と父ワールドプレミア譲りの中長距離体形だ。今年のダービーは皐月賞のダメージを取り切れるかが最大のポイントです。皐月賞のレース