比嘉愛未が主演するドラマ『ファーストクライ』が、日本テレビ系にて、7月より毎週水曜22時に放送されることが決定。本作で日本テレビ系GP帯ドラマ初主演を飾る比嘉が、赤ちゃんの“産声（ファーストクライ）”を聞くために全力で奮闘する、主人公の産婦人科医を熱演する。【写真】比嘉愛未、実はもうアラフォーってマジ？超美脚にキュートなほろ酔い顔も、美しきインスタいっき見本作は、日本屈指のセレブ病院を舞台に、秘